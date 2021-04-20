Чиновникам в России запретили иметь двойное гражданство

Россияне, занимающие государственные или муниципальные должности, в обязательном порядке должны сообщать о прекращении гражданства РФ

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Закон о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом принят Госдумой России на пленарном заседании.

Основной законопроект с поправками в два десятка законов был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в развитие норм конституции.

Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ "в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства". Также, согласно инициативе, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Нормы о запрете будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.

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В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.