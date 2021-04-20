Ужесточены требования к возвращающимся на родину россиянам

В аэропортах России будет организовано выборочное тестирование на коронавирус иностранных граждан, прибывающих в страну

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Всех россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, обяжут дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Интервал между первым и повторным тестом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

Роспотребнадзор также поручил руководителям территориальных органов ведомства обеспечить организацию выборочного тестирования на коронавирус иностранных граждан в аэропортах.