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Медицинский работник измеряет температуру пассажиру в аэропорту Внуково

Ужесточены требования к возвращающимся на родину россиянам

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1858)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210420/251522628/Uzhestocheny-trebovaniya-k-vozvraschayuschimsya-na-rodinu-rossiyanam.html

В аэропортах России будет организовано выборочное тестирование на коронавирус иностранных граждан, прибывающих в страну

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Всех россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, обяжут дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток.

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации", - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ.

Самолет
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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Результат второго теста нужно будет также загрузить на портал Госуслуг.

Интервал между первым и повторным тестом на коронавирус должен составлять не менее суток, уточняется в постановлении.

Ранее сообщалось, что все граждане России, въезжающие в страну на любом виде транспорта, должны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.

Роспотребнадзор также поручил руководителям территориальных органов ведомства обеспечить организацию выборочного тестирования на коронавирус иностранных граждан в аэропортах.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1858)
Теги:
Роспотребнадзор, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Россия

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