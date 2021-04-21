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Президент РФ Владимир Путин

Россия после пандемии – Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием

© photo: Sputnik / Mikhail Metsel
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210421/251523803/Rossiya-posle-pandemii---Vladimir-Putin-vystupit-pered-Federalnym-sobraniem.html

Послание президента России в "Манеже" будут слушать члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус, оно также будет транслироваться по всем основным телеканалам

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Основные направления развития страны после пандемии будут лейтмотивом послания президента России Владимира Путина, с которым он выступит в среду в Федеральном собрании, сообщает РИА Новости.

Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Приглашены члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.

Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.

Послание будет оглашено в 12:00 мск. Выступление президента будет транслироваться в прямом эфире основных телеканалов, на это в эфирной сетке выделен один час.

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