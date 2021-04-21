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Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным традиционным посланием к Федеральному собранию. Смотрите прямую трансляцию выступления
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=74891359&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/15/251527356.jpg
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PT1S
2021-04-21T12:57Z

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным традиционным посланием к Федеральному собранию. Смотрите прямую трансляцию выступления

Теги:
Владимир Путин, Путин

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