Прямая трансляция - ежегодное послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступает с ежегодным традиционным посланием к Федеральному собранию. Смотрите прямую трансляцию выступления
Только всеобщая вакцинация поможет победить смертельно опасную инфекцию, подчеркнул российский лидер
Послание президента России в "Манеже" будут слушать члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус, оно также будет транслироваться по всем основным телеканалам
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон в отношениях
В аэропортах России будет организовано выборочное тестирование на коронавирус иностранных граждан, прибывающих в страну
Освобождение Руруа и лидера "Национального движения" Ники Мелия было одним из главных условий прекращения оппозицией бойкота парламента
За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 632 пациента, а с начала пандемии вылечились 282 869
В первую очередь оппозиционные депутаты намерены рассмотреть и принять закон об амнистии т. н. политзаключенных
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