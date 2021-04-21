Как истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик - видео

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Российские системы контроля воздушного пространства обнаружили американский самолет-разведчик RC-135, приближающийся к границе России у берегов Камчатки. Смотрите в видео кадры перехвата самолета-шпиона
На перехват вылетел российский истребитель МиГ-31, который сопровождал самолет-шпион в течение всего полета над нейтральными водами Тихого океана рядом с юго-восточным побережьем Камчатки. После того как RC-135 удалился от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.
В Минобороны РФ уточнили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.