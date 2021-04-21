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Как истребитель МиГ-31 перехватил американский самолет-разведчик - видео

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video: Минобороны РФ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210421/251524256/Kak-istrebitel-MiG-31-perekhvatil-amerikanskiy-samolet-razvedchik---video.html

Российские системы контроля воздушного пространства обнаружили американский самолет-разведчик RC-135, приближающийся к границе России у берегов Камчатки. Смотрите в видео кадры перехвата самолета-шпиона

На перехват вылетел российский истребитель МиГ-31, который сопровождал самолет-шпион в течение всего полета над нейтральными водами Тихого океана рядом с юго-восточным побережьем Камчатки. После того как RC-135 удалился от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В Минобороны РФ уточнили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Теги:
международная безопасность, США, Россия

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