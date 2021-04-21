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Президент РФ Владимир Путин

"Другого пути нет" – Путин призвал россиян привиться от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Россия
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Sputnik Грузия
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Только всеобщая вакцинация поможет победить смертельно опасную инфекцию, подчеркнул российский лидер

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал своих граждан привиться от коронавируса.

Владимир Путин привился от коронавируса>>

Российский лидер сделал заявление во время послания Федеральному собранию в среду.

"Еще раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку", – сказал Путин

Глава государства отметил, что только так удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию. "Другого пути нет. Другой путь хуже – переболеть с непредсказуемыми последствиями", – отметил президент.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
"Другим больше достанется" – Песков об отказе Киева от российской вакцины

Он подчеркнул, что Россия располагает тремя высококачественными вакцинами от COVID-19.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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