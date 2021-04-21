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Дети на уроке в школе

Семьи со школьниками в России получат по десять тысяч рублей

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210421/251528126/Semi-so-shkolnikami-v-Rossii-poluchat-po-desyat-tysyach-rubley.html

Выплаты будут проводиться в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

Российский лидер сделал заявление в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

"Предлагаю произвести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться", – сказал Путин.

Выплаты будут проводиться в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу, отметил президент.

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