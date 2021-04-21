Путин: цеплять Россию – какой-то новый вид спорта

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал новым видом спорта попытки цеплять Россию.

Глава российского государства сделал заявление, выступая в среду с посланием Федеральному собранию.

"В некоторых странах завели пренеприличный обычай – по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта – кто громче что-то скажет", – сказал он, отметив, что Россия хочет дружественных отношений с другими странами.

Президент обратил внимание на непрекращающиеся недружественные акции западных стран по отношению к России, и сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана.

"Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", – заявил Путин.

Он подчеркнул, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права.

"Смысл и содержание политики России на международной арене – это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны... У России есть свои интересы, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира", – сказал президент.

При этом он отметил, что Россия ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на откровенное хамство.

"Мы ведем себя в этой среде в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно, часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство", – сказал Путин.

Вместе тем российский лидер подчеркнул, что Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, но в случае необходимости, ответ будет асимметричным, быстрым, жестким и "они пожалеют".

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