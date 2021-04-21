Пандемия, оборона и нападки Запада - главное из послания Путина Федеральному собранию

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин 21 апреля огласил послание Федеральному собранию, главным образом оно касалось ситуации вокруг пандемии и социальной политики.

Затронул президент и вопросы внешней политики и безопасности, санкционной политики Запада.

Пандемия и здравоохранение

Президент начал свое выступление со слов благодарности в адрес россиян, которые напряженно работали во время пандемии коронавируса. Он отметил огромный вклад врачей, которые первыми столкнулись с неизвестным ранее вирусом, ученых, благодаря которым Россия имеет три надежные вакцины против COVID-19.. Путин отметил выдержку россиян, которые, соблюдая "изматывающие, но жизненно необходимые меры предосторожности", поставили заслон пандемии.

Глава государства призвал всех жителей РФ вакцинироваться, это поможет сформировать коллективный иммунитет и побороть коронавирус, который пока еще не побежден окончательно. "Другого пути нет. Другой путь хуже - переболеть", - подчеркнул Путин.

Глава государства в сфере здравоохранения предложил расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров.

"Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов", - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что важен максимальный охват.

Также он отметил, что в ближайшее время в стране нарастят поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, - это сосуды и сердце", - сказал Путин в послании.

В целом проблемы здравоохранения России будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний Госсовета, сообщил Путин.

Говоря о здравоохранении, президент также указал, что эта сфера стоит на пороге настоящей революции и Россия не может ее пропустить. Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов к диагностике, в проведении операций, реабилитации, в производстве лекарственных препаратов. И наша задача - поставить такие технологии на службу граждан нашей страны, именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, заявил Путин.

Туризм и отдых

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. "Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", - сказал Путин.

Особое внимание уделят здоровью детей. "Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке в детский лагерь", - сказал Путин.

Также необходимо организовать систему студенческого туризма, дать возможность жить во время летнего отдыха в студенческих кампусах и общежитиях при путешествиях по РФ, сказал Путин.

Он добавил, что нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы "Россия - страна возможностей". Для таких студентов программа частичного возврата средств за туристическую путевку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон.

Помощь семьям с детьми

В России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии. Необходимо вновь вернуться к устойчивому росту численности населения и к 2030 году довести среднюю продолжительность жизни до 78 лет, сказал Путин по время послания Федеральному собранию. Он предложил также ряд мер поддержки семей с детьми, беременных женщин, новый порядок оплаты больничных.

В частности, глава государства предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, по 6350 рублей в месяц. "Конечно же, надо помочь женщинам, которые ждут ребенка и при этом испытывают еще и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребенка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги", - сказал Путин.

Больничные по уходу за ребенком до семи лет надо оплачивать в полном объеме, вне зависимости от стажа работы, заявил Путин. Он отметил, что сейчас 100% оплаты имеют только женщины с приличным стажем работы, но они и реже рожают. "Надо, безусловно, поддержать тех, кто ждет ребенка", - сказал Путин. "Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка", - сказал Путин.

Также президент предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

Президент РФ также поручил правительству к 1 июля 2021 года разработать целостную систему, задачей которой будет минимизировать угрозу бедности семей с детьми.

С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, - в среднем 5650 рублей в месяц.

Образование, наука и культура

Глава государства сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться более миллиона детей, кроме того, за четыре года будет закуплено не менее 16 тысяч новых школьных автобусов.

Также в российских вузах вскоре появятся еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70% из них - для регионов, сообщил Путин.

Более 1,5 триллиона рублей будет выделено в России до 2024 года на гражданские научные исследования только из федерального бюджета, сообщил глава РФ. Он добавил, что также уже запускаются инновационные программы по критически важным для развития страны направлениям. Эти программы получат статус проектов государственного значения. В качестве примера Путин назвал программу в сфере санитарной и эпидемиологической безопасности.

С 2021 года не менее 100 госвузов в субъектах РФ будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов и обновление учебно-лабораторной базы.

Также в РФ для поддержки проектов в сфере культуры будет создан фонд, который уже в этом году профинансирует порядка 1,5 тысячи креативных команд, сообщил Путин.

Развитие инфраструктуры и строительство

Россия в настоящее время имеет возможности нарастить инвестиции в инфраструктуру и предложить регионам новые инструменты развития, заявил президент страны Владимир Путин.

"Сейчас за счет возможностей бюджета и наших резервов мы можем нарастить вложения в поддержку инвестиций в инфраструктуру, а также предоставить регионам новые инструменты развития", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.

По его словам, российским регионам до 2023 года планируется выдать инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 миллиардов рублей по ставке не более 3% годовых и сроком погашения - 15 лет. Путин добавил, что принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

Среди проектов он отметил железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе - Северный широтный ход.

"Ямало-Ненецкий округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода – это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается - пора запускать, есть для этого все возможности", - сказал глава государства.

Еще один проект - строительство скоростной автомагистрали от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Путин заявил, что проект нужно завершить за три года.

"Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего, уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва - Казань. И более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года. Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва - Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала", - сказал Путин.

Строительная отрасль в пандемию сработала без сбоев, надо строить больше жилья для его доступности, вводя ежегодно до 120 миллионов квадратных метров, заявил президент РФ.

"Масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью. В прошлом, достаточно трудном году она сработала между тем без сбоев, обеспечила ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Хороший результат", - сказал Путин.

"Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей. Поэтому цель амбициозная, мы о ней уже тоже говорили, она никуда не исчезла эта амбициозная цель – ежегодно вводить порядка 120 миллионов квадратных метров, причем обязательно нужно предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства", - добавил президент РФ.

По словам Путина, компания "Дом.РФ" за счет субсидий бюджета будет выдавать застройщикам займы под 3-4 процента годовых.

"Пилотными проектами для отработки такой модели станет строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, в Кузбассе", - сказал Путин.

Также он сообщил, что уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5%.

Международная политика

Говоря в послании о международной политике, президент РФ отметил, что Россия имеет свои интересы, которые будет отстаивать в рамках международного права.

"Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира", - сказал президент.

Он добавил, что "если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон - Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию".

Глава государства отметил, что попытки цеплять Россию стали своеобразным видом спорта в ряде государств. "В некоторых странах завели пренеприличный обычай - по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта - кто громче что-то скажет", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.

Ситуацию с недружественными акциями в отношении России Путин описал примером из книги Редьярда Киплинга.

"Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена", - заявил Путин.

Также он отметил санкционное давление Запада, которое используется в политических целях.

"В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим", - сказал Путин.

Россия, подчеркнул Путин, ведет себя в высшей степени скромно, часто не отвечает не просто на недружественные акции за рубежом, но и на откровенное хамство. "Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения", - заявил Путин в послании Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что Москва не хочет сжигать мосты в отношениях даже с оппонентами, но если они сами хотят этого, то должны готовиться к быстрому и жесткому ответу.

"В том числе и с теми, с кем отношения у нас в последнее время, мягко говоря, не складываются, - указал российский лидер. - Мы не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, и сам намерен взорвать эти мосты, то (они) должны знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - сказал президент.

Путин предостерег организаторов провокаций против РФ.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели", - подчеркнул российский лидер в своем послании Федеральному собранию.

При этом, сказал президент, у России "хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения".

"Но надеюсь, что никому в голову не придет перейти в отношении России так называемую красную черту, а где она будет проходить - это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - отметил глава государства.

В этом контексте президент затронул вопрос попытки организации госпереворта в Беларуси.

Путин указал, что сегодня практика навязывания своей воли другим перерождается в нечто более опасное. "Имею в виду недавно ставшие известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада. Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба этой страны.

"А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране", - сказал Путин.

Он считает, что можно как угодно относиться к (экс-президенту Украины) Виктору Януковичу и (экс-президенту Венесуэлы) Николасу Мадуро, к (президенту Беларуси) Александру Лукашенко, но перевороты и политические убийства - это переходит все границы.

Безопасность и оборона

Традиционно во время оглашения послания президент РФ коснулся вопроса безопасности и оснащенности Российской армии. Он констатировал, что совершенствование и качественное укрепление Вооруженных сил РФ идет постоянно, сюда входит и военное образование.

Президент сообщил, что к 2024 году доля современного оружия в армии составит почти 76%, а в ядерной триаде уже в этому году превысит 88%.

"На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года", - сказал Путин.

Он заявил, что увеличивается число в войсках ударных авиакомплексов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", кораблей с ракетами "Калибр". "На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон". В полном соответствии с планами работа идет работа над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы",- сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

"Как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии новых ядерных сил, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения", - заявил он в ходе послания Федеральному собранию.

Он выразил надежду, что инициатива встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, которую РФ выдвинула в прошлом году, будет реализована.

Цели

Завершая выступление, президент заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса, все для этого есть.

"Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы в здравоохранении, науке, образовании, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед", - сказал Путин.

Президент поручил правительству к июлю представить меры по реализации целей социально-экономического развития России.

"Сегодня в послании даны поручения в сфере демографии, по поддержке семьи, по борьбе с бедностью и повышению доходов граждан, по созданию рабочих мест и улучшению предпринимательской среды, по новому качеству государственного управления", - указал президент.

Он подчеркнул, что за текущей работой нельзя забывать о целях стратегического и национального развития России. Также нужно совершенствовать механизмы достижения этих целей.