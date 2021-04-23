"Слышать собеседника": что посоветовал Медведев США в налаживании диалога с Россией?

Умение слышать собеседника, понять его логику и аргументы может помочь Вашингтону погасить проблемы, когда ситуация накалена до предела, считает политик

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Использовать прямую связь с Россией не просто как телефон, по которому можно дозвониться, а как шанс для откровенного диалога - такой совет дал США зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в статье для РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что способность слышать собеседника, понять его логику и аргументы может помочь Вашингтону погасить проблемы, когда ситуация накалена до предела.

"Что поможет гасить проблемы, когда ситуация накалена до предела?.. Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы", — отметил зампред Совбеза.

При этом Медведев выразил мнение, что за последние годы отношения между двумя государствами по сути вернулись в эпоху холодной войны. Конфликтное противоборство и санкции, подчеркнул Медведев, ведут лишь к "перманентной нестабильности" в мире.

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