Россия возобновляет полеты на египетские курорты

Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения между египетскими курортами и Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси.

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О том, что это возможно, СМИ писали с февраля, но официальных подтверждений не было.

Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, однако для чартеров туристические направления до сих пор остаются закрытыми. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.

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