16:33 23 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1530
  • 100 RUB4.5220
  • USD3.4462
Поиск
Самолет Ил-18

Россия возобновляет полеты на египетские курорты

© photo: Sputnik / Георгий Петрусов
Россия
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210423/251546009/Rossiya-vozobnovlyaet-polety-na-kurorty-Egipta.html

Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения между египетскими курортами и Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Абдулы-Фаттаха Ас-Сиси.

Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?>>

Упаковки вакцины Спутник-V
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Египет зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса

О том, что это возможно, СМИ писали с февраля, но официальных подтверждений не было.

Полеты на египетские курорты приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, однако для чартеров туристические направления до сих пор остаются закрытыми. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Two Headed Viper сингапурского фотографа Teo Chin Leong, высоко оцененный на конкурсе All About Photo Awards 2021
Двухголовая змея и сердце моря: победители конкурса All About Photo Awards 2021
Всеобщую амнистию в Грузии требуют провести родственники заключенных - видео
Из тюрьмы - на волю! Семьи заключенных в Грузии требуют амнистии - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться