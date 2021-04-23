Дни между майскими праздниками в России будут нерабочими

Исходя из эпидемиологической ситуации в России, жители страны будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно

ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин согласился с предложенем главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими днями период между майскими праздниками, передает РИА Новости.

Как ранее заявила Попова, из-за разорванных каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая из него, и в условиях пандемии в этом есть определенные риски. Решение объявить все эти дни нерабочими позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным, добавила она.

"Если вы считаете, то это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что и сам призывал всех коллег прислушаться к мнению специалистов, к вирусологам и тем, кто борется с инфекцией, особенно в последний год, получив глубокую информацию о COVID-19.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и еще три — на День Победы. Сообщалось, что Минтруд рассматривает идею о продлении праздников, но решение по этому поводу не принималось.

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