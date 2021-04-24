Роскомнадзор обвинил YouTube в постоянной цензуре российских СМИ

По данным ведомства, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды – к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Роскомнадзор (РКН) фиксирует регулярную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

В РКН рассказали, что с начала 2020 года они направили администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь – повторные требования), и большинство из них остались без ответа.

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", – заявили в РКН в ответ на запрос агентства.

В Роскомнадзоре отметили, что блокировке со стороны YouTube подвергаются ролики, "которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию".

"Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ", - заявили в ведомстве.

По данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today и Sputnik.

"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям", - напомнили в РКН.

Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти шесть тысяч материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года.