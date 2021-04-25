Зависимость от компьютерных игр признают болезнью

Игромания приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, профессиональной и других важных сферах жизни

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения России планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия".

"Россия должна перейти на новую, одиннадцатую, версию МКБ до 2025 года. После этого старая классификация будет действовать в течение двух лет во избежание потери данных", - заявила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольга Кобякова газете "Известия".

В МКБ-11 добавили такие классы, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. В раздел аддиктивных расстройств включили игровое расстройство. Помимо этого, в новую редакцию вошли главы по народной (традиционной) медицине.

Как заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в новой версии Международной классификации болезней упростят структуры кодов и электронного инструментария, а также поменяются количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их число.

Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в список болезней еще в 2018 году. Считается, что это расстройство приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизнедеятельности.