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Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Донбассе - видео

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210425/251560781/Putin-otvetil-na-predlozhenie-Zelenskogo-o-vstreche-v-Donbasse---video.html

Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече на территории Донбасса. Подробнее - смотрите в видео

Президент РФ Владимир Путин отметил, что для обсуждения проблем региона президенту Украины нужно сначала встретиться с представителями ДНР и ЛНР, а уже потом привлекать к переговорам третьи страны. Фрагмент выступления Путина - смотрите в видео.

Теги:
Россия, Россия, Украина, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Путин

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