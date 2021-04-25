Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Донбассе - видео

Президент РФ Владимир Путин отметил, что для обсуждения проблем региона президенту Украины нужно сначала встретиться с представителями ДНР и ЛНР, а уже потом привлекать к переговорам третьи страны. Фрагмент выступления Путина - смотрите в видео.
Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ответил на предложение главы Украины Владимира Зеленского о встрече на территории Донбасса. Подробнее - смотрите в видео
Президент РФ Владимир Путин отметил, что для обсуждения проблем региона президенту Украины нужно сначала встретиться с представителями ДНР и ЛНР, а уже потом привлекать к переговорам третьи страны. Фрагмент выступления Путина - смотрите в видео.
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Внеочередные выборы в Армении запланированы на 20 июня 2021 года, до этого премьер должен уйти с поста
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