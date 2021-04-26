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Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией - видео

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video: Sputnik / RT / ruptly / Twitter @TomKout
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/19/251560552.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210426/251565490/Chem-obernetsya-ukhudshenie-otnosheniy-mezhdu-Rossiey-i-Chekhiey---video.html

Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы. Подробнее о причинах осложнения отношений - смотрите в видео

Дипломатический скандал разгорелся после того, как Прага обвинила Москву в якобы к причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства.

В Москве все обвинения чешских властей отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений. Чем обернется нынешнее обострение, какие последствия ждут Чехию и, главное, при чем тут Петров и Боширов - смотрите в видео.

Теги:
геополитика, Политика, Чехия, Россия, Россия

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