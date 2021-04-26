Чем обернется ухудшение отношений между Россией и Чехией - видео

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Отношения России и Чехии оказались в самом глубоком кризисе за последние годы. Подробнее о причинах осложнения отношений - смотрите в видео
Дипломатический скандал разгорелся после того, как Прага обвинила Москву в якобы к причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 сотрудников российского посольства.
В Москве все обвинения чешских властей отвергли и заявили, что Прага взяла курс на разрыв отношений. Чем обернется нынешнее обострение, какие последствия ждут Чехию и, главное, при чем тут Петров и Боширов - смотрите в видео.