Как отдыхают в России на майские праздники 2021: указ президента

Майские праздники вот-вот наступят – во многих странах мира в мае отмечают Праздник весны и труда и День Победы

В России традиция празднования этих важных дат насчитывает десятилетия, поэтому майские праздники для большинства россиян ассоциируются с первой поездкой на природу и, конечно же, краткосрочным отпуском.

Чтобы правильно спланировать мини-отпуск, необходимо знать, как в России в 2021-м будут отдыхать на майские праздники и какие дни действующим законодательством отведены для отдыха.

Sputnik Грузия рассказывает, как отдыхают в России на майские праздники 2021 и сколько праздничных выходных, согласно указу президента страны, ожидает в последний весенний месяц россиян.

Майские праздники

Праздник весны и труда отмечают 1 мая в более чем 140 странах мира - его история связана с кровавыми событиями, произошедшими в Чикаго в XIX веке.

Разгон забастовки американских рабочих в 1886-м, требующих восьмичасовой рабочий день, увековечил Парижский конгресс II Интернационала в 1889-м и принял решение ежегодно 1 мая проводить демонстрации.

День международной солидарности трудящихся долгие годы был основным государственным праздником в СССР - в 1992-м его переименовали в праздник Весны и Труда.

День Победы празднуют 9 мая - Великая Отечественная война, ставшая самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества, длилась примерно четыре года.

В 2021-м отмечается 76-я годовщина Великой Победы над фашистской Германией - в России День Победы отмечают парадами и праздничными мероприятиями.

Как отдыхают в России

В России, в соответствии с производственным календарем, в мае было установлено 19 рабочих и 12 официальных праздничных и выходных дней.

На майские праздники первоначально россияне должны были отдыхать в целом шесть дней, хотя сплошных каникул не предполагалось.

В частности, на Первомай в 2021-м в России должны были отдыхать с 1 по 3 мая включительно. Затем, отработав четыре дня – с 4 по 7 число включительно, россияне вновь могли отдохнуть на День Победы с 8 по 10 мая включительно и насладиться майским солнцем.

Но на днях президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Согласно указу, жители России на майские праздники будут отдыхать с 1 по 10 мая 2021 года включительно.

"Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе.

В указе президента России отмечается, что длинные выходные в мае введены для "сохранения тенденции сокращения распространения" коронавируса, а также для укрепления здоровья граждан России.

С предложением объявить нерабочими дни между майскими праздниками в этом году обратилась к президенту глава Роспотребнадзора Анна Попова после консультаций с учеными и врачами.

Материал подготовлен на основе открытых источников