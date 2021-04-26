Москва объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата

Киев предупредили, что Москва будет отвечать на "враждебные действия" против российских дипломатов на Украине

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Россия объявила сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

Украинский дипломат покинет территорию России до 1 мая.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств", — подчеркнули в МИД. © photo: Sputnik / Maksim Blinov Россия заподозрила Чехию в нарушениях международных договоров



Ранее Россия выдворила украинского консула в Санкт-Петербурге Василия Покотило. Как сообщили в ФСБ, его задержали во время встречи с россиянином при получении информации закрытого характера. В ведомстве отметили, что его деятельность "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он покинул страну 21 апреля.

В ответ украинские власти выразили протест и объявили персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Киеве, он также вернулся в Россию 21 апреля.

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