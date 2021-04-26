Почему вакцина "Спутник V" получилось эффективной – мнение вирусолога

Защищает ли вакцина Спутник V от британского и других штаммов коронавируса COVID-19 и почему маски нужно носить даже после вакцинации, рассказывает главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что на сегодняшний день коронавирус ослабел, но не так значительно, просто люди привыкли к его наличию, а медики научились болезнь лечить. В марте 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об эпидемии, картина была совсем иной: очень много людей в развитых странах умирали от этой болезни в большом количестве. Летальность составляла порядка 10-15% в Европе, где довольно высокий уровень медицины. Но уже спустя два месяца смертность упала, а "сейчас на уровне 2%".

В интервью агентству Sputnik профессор Альтштейн рассказал, как получилось, что российские ученые первыми создали вакцину.

"У моих коллег был очень большой предварительный опыт по созданию такого рода вакцин. За несколько лет до COVID-19 они создали вакцину против MERS (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома – Sputnik). Все принципы создания такой вакцины были, они создали ее с помощью аденовирусного вектора. При этом правильно оценили, какие белки, какие гены нужно вставить в аденовирус, в какой дозе, как приготовить этот аденовирус, чтобы он стал вакциной, в какой дозе и в какой последовательности нужно прививать. И в результате получилась хорошая вакцина", – рассказал Анатолий Альтштейн.

Помощь из Китая

Он отметил, что очень помогли китайцы, которых эта болезнь коснулась в первую очередь. В Китае довольно хорошо развита вирусология, они установили методы диагностики, первыми опубликовали генетическую последовательность этого вируса – "там порядка 30 тысяч нуклеотидов, из которых построен генетический материал этого вируса". И это стало достоянием всего мира.

Эти данные получили и российские вирусологи, которые сразу же включились в работу по созданию вакцины. К августу 2020 года они уже провели первую и вторую фазы клинических испытаний и зарегистрировали вакцину.

Преимущества "Спутник V"

"Очень важное преимущество вакцины "Спутник V" перед другими – она прошла все три фазы положенных клинических испытаний. Исключительно сложной является третья фаза, которую трудно проводить. Для этого требуются десятки тысяч людей, и в ней обязательно имеется группа плацебо. И только когда вы имеете третью фазу с достаточно значительной группы плацебо, то есть людей, которые привиты не вакциной, а пустышкой или другой вакциной, вы сравниваете результаты заболевания вакцинированных людей и можете сказать, что данная вакцина эффективна. И насколько она эффективна", – пояснил вирусолог.

Вакцина Института имени Гамалеи получилась настолько эффективной, что может противостоять практически всем штаммам, которые сейчас выявляются по миру. Анатолий Альтштейн уверен, что "Спутник V" подавляет и южноафриканский вариант, о котором сейчас много говорят. Британский штамм может получить широкое распространение, потому что он хорошо приспособлен к передаче от человека человеку. И с ним российская вакцина также должна справиться, уверен специалист.

О мифах и масках

Разговоры о том, что отдельные расы и нации больше болеют коронавирусной инфекцией, а другие меньше, вирусолог считает скорее мифом, хотя в странах Центральной Азии заболеваемость и количество летальных случаев и вправду ниже. Но при этом гораздо хуже обстоит вопрос с вакцинацией. Тогда как на Украине болезнь протекает практически так же как в России. "Различия есть между людьми, а достаточно точных данных, что расы или национальности заболевают меньше или больше, нет".

Профессор Альштейн пояснил, почему маски и перчатки необходимо носить и привитым людям, у которых наблюдается высокий уровень антител. Причин две. Первая - вакцинация только началась и подавляющее число людей еще не привилось.

"Это значит, что у людей, которые вакцинировались, может быть вирусная инфекция. Но что им почти гарантировано – не будет тяжелого заболевания и они не умрут, хотя передать вирус могут, но такая возможность резко снижена. А вторая причина – нехорошо давать вакцинированным такую привилегию – ходить без масок. Потому что тогда никто не будет соблюдать эпидемиологические нормы. Люди не будут носить маски и станут утверждать, что они вакцинированы", – уточняет эксперт.

О коллективном иммунитете

Как говорит Анатолий Альтштейн, сейчас в мире наблюдается третья серьезная волна COVID-19, которая нарастает и по своему верхнему уровню, по цифрам, уже приближается ко второй волне. В России сейчас идет спад, но не третьей, а второй длинной и затяжной волны, которая началась еще в сентябре.

"Это совсем не значит, что у нас есть коллективный иммунитет достаточного уровня и что у нас не будет третьей волны. В России привито 5% населения, и мы не первые в мире, но это тоже неплохо. В США ситуация с вакцинацией обстоит лучше, а в Европе гораздо хуже нас", – считает профессор Института имени Гамалеи.

Именно для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет в России и больше не ждать этих волн, говорит Анатолий Альтштейн, так важно сейчас прививаться.

"Меня удивляет боязнь уколов – иголочка очень тонкая, материал вакцины не раздражает, это буквально как комариный укус. Люди не могут избежать укуса комара. И ведь не боятся быть укушенными комаром. А побочные эффекты известны: температура может повыситься на несколько часов. Сравнить такой вред с той пользой, которую вакцина приносит, и с тем эффектом, что происходит с больным человеком, просто невозможно", – отметил профессор Альштейн.