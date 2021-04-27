МИД РФ назвал сроки выхода из Договора по открытому небу

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Законопроект по выходу России из Договора по открытому небу (ДОН) в считанные дни представят президенту страны, сообщается на сайте МИД РФ.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, после этого документ поступит на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

Он выразил озабоченность тем, как союзники США по НАТО выполняют свои обязательства по договору, напомнив, что "весьма серьезные претензии" выдвигались в адрес Штатов еще до их выхода из ДОН.

По его словам, "все идет к развалу договора" и Россия не намерена идти на односторонние уступки, а все процедуры, предшествующие уведомлению о выходе из ДОН, будут завершены до конца мая.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.

МИД России, в свою очередь, 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из соглашения. В ведомстве отметили, что после отказа США от участия в договоре "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". В ведомстве подчеркнули, что этот шаг еще не означает начала выхода из ДОН, это произойдет только с момента подачи Москвой уведомления депозитариям – Венгрии и Канаде.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков 6 апреля заявил РИА Новости, что у союзников США остается чуть более полутора месяцев для того, чтобы определиться по судьбе Договора по открытому небу, Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации ДОН.