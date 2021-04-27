Как работают банки, больницы и почта на майские праздники 2021: график

На майские праздники в 2021-м в России будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно – в последний месяц весны жители страны отмечают сразу два торжества – Праздник Весны и Труда, который отмечают 1 числа и День Победы – 9 мая

Длительные каникулы конечно же радуют, но никто не отменяет на майские праздники ежедневные банковские операции, болезни и выплату пенсий, соответственно многих россиян интересует, как работают в этот период банки, больницы и почта.

В связи с дополнительными выходными, объявленными президентом России Владимиром Путиным с 4 по 7 мая, скорее всего банки, больницы, почта и другие организации изменят график своей работы.

Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, поинтересовался по какому графику работают банки, больницы и почта в России на майские праздники 2021 года.

Как работают банки?

На майские праздники 2021 года банки России планировали работать по следующему графику:

1-3 мая – нерабочие выходные дни – работают только дежурные отделения;

4-7 мая – рабочие дни – банки работают в обычном режиме;

8-10 мая – нерабочие выходные дни – работают только дежурные отделения.

Но в связи с указом президента России, нерабочими объявлены и дни между майскими праздниками, соответственно изменится и график работы банков.

На майские праздники будут работать дежурные отделения банков России, в том числе Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Совкомбанка и другие.

Как работает Сбербанк?

Работа Сбербанка на 1 и 9 мая 2021 года в большинстве отделений будет приостановлена. Исключения составляют дежурные филиалы Сбербанка, которые занимаются базовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также офисов, для которых выходные дни являются рабочими.

Дежурные офисы Сбербанка функционируют по индивидуальному графику, в зависимости от их целевого назначения. В большинстве случаев выходным днем является воскресенье и суббота. Некоторые филиалы Сбербанка устанавливают в субботу сокращенный рабочий день до 14:00.

График работы Сбербанка на майские праздники:

30.04.2021 – короткий предпраздничный день;

01.05.2021 – праздничный выходной по случаю Праздника Весны и Труда;

02.05.2021 – выходной день;

03.05.2021 – выходной день за счет того, что 1 мая приходится на субботу;

04-07.05.2021 – выходные дни;

08.05.2021 – выходной день;

09.05.2021 – празднование Дня Победы;

10.05.2021 – выходной день.

Обычные рабочие дни после майских праздников начинаются с 11 мая.

Личный кабинет Сбербанка-онлайн на майские праздники будет работать в штатном режиме каждый день 24 часа в сутки. Технических перерывов, насколько известно, с 1 по 10 мая 2021 года, не планируется. Банкоматы Сбербанка в майские праздники также работают в обычном режиме.

Как работает Сбербанк в Москве?

На майские праздники традиционно круглосуточно будут функционировать филиалы Сбербанка в Москве по следующим адресам:

аэропорты: Внуково и Шереметьево;

улица Арбат, 33/12;

улица Люблинская, 175;

улица Енисейская, 29;

бульвар Осенний, 15;

проспект Андропова, 21.

Как работают больницы?

Длительные майские праздники в 2021-м затронут не всех – медики, а, соответственно, и больницы работают, но в измененном графике, который определен Минздравом России.

График работы больниц представлен по 15 мая включительно:

1, 9 и 11 числа – больницы работают в режиме праздничного дня;

2 числа – как в выходной;

3-7 мая – обычный режим;

8 мая – как в субботу;

10 мая – по обычному графику;

с 12 по 14 мая – привычный рабочий режим;

15 мая – больницы работают по графику субботы.

Время работы конкретной больницы нужно уточнить в регистратуре. В связи с эпидемиологической ситуацией посещение пациентов в стационаре ограничено и только лечащий врач может выдать разрешение.

Минздрав также составил отдельное расписание для поликлиник, аптек, пунктов переливания крови и других организаций, связанных с медициной. График их работы похож на больничный, но есть некоторые изменения.

Перечисленные организации также, как и больницы, работают 1, 9 и 11 мая как в праздничные дни, 10 числа – как в субботу; а 15-го – в обычном режиме.

Как работает почта?

В дни государственных праздников – 1 и 9 мая, отделения Почты России будут закрыты, хотя в больших городах даже в эти дни обычно продолжают работать несколько филиалов.

В период с 4 по 7 мая, несмотря на то, что эти дни объявлены выходными, некоторые отделения Почты России будут работать. Ведь от работы почты зависит не только отправка корреспонденции, но и выплата пенсий и пособий.

Точный график работы отделений Почты России может отличаться для разных регионов и городов. Поэтому, информацию лучше уточнять на официальном сайте Почты России или непосредственно в местных отделениях. О графике работы Почты России информацию можно получить и по телефону 8 (800) 100-00-00.

График работы Почты в Москве

Во время майских праздников без перерывов и выходных, в том числе 1 и 9 мая, в Москве будут работать следующие круглосуточные отделения:

ОПС №101000

Москва, Мясницкая улица, 26А, строение 1;

ОПС №107241

Москва, Уральская улица, 1;

ОПС №121099

Москва, Смоленская площадь, 13.

Пользователи мобильного приложения Почты России смогут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.

Материал подготовлен на основе открытых источников