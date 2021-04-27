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Уроженец Грузии застрелен в автомобиле в Москве

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210427/251586823/Urozhenets-Gruzii-zastrelen-v-avtomobile-v-Moskve.html

Прохожими в салоне автомобиля на переднем пассажирском сидении было обнаружено тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Тело уроженца Грузии с огнестрельными ранениями было обнаружено в машине на улице Донецкой на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Автомобили российской полиции на улице Москвы
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Три человека ранены при стрельбе на юго-западе Москвы

По его словам, внимание на брошенный Citroen С4 с открытой дверью обратил накануне прохожий. В салоне на переднем пассажирском сидении было тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями - им оказался Темури Фероян, 1986 года рождения, уроженец Грузинской ССР, зарегистрированный в Брянской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, эта иномарка зарегистрирована на жительницу Москвы. Кроме того, на месте были найдены патроны от травматического оружия.

Теги:
Убийство, Грузия, Россия

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