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Встреча представителей деловых кругов Грузии и России

Форум грузинской диаспоры России пройдет в Москве

© Sputnik / STRINGER
Россия
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Темы:
Грузино-российские отношения (657)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210429/251596901/Forum-gruzinskoy-diaspory-Rossii-proydet-v-Moskve.html

Форум будет включать в себя съезд руководителей грузинских диаспорных организаций России, конференции, семинары, экскурсии и культурную программу

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Форум грузинской диаспоры России состоится в Москве 20-21 мая, говорится на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.

Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе
photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia
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Форум будет включать в себя съезд руководителей грузинских диаспорных организаций России, конференции, семинары, экскурсии и культурную программу. Также будут приглашены представители власти, руководители национально-культурных автономий, деятели культуры, духовенство и другие.

Основные рабочие площадки: Дом народов России и Московский дом национальностей.

Отмечается, что организаторами мероприятия выступили Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России и Фонд Возрождения и развития русско-грузинских отношений.

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Темы:
Грузино-российские отношения (657)

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