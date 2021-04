Стратегический рост ВМФ России: четыре субмарины и два корвета заложат к 9 мая

В России наблюдается увеличение объемов строительства крупных боевых кораблей, с переходом к массовым сериям. Так, до 9 мая в РФ будут заложены шесть новых боевых кораблей: на "Севмаше" – два атомных подводных крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" ("Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин"), на "Адмиралтейских верфях" – две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 – "Можайск" и "Якутск" (соответственно шестая и седьмая "Варшавянки" для Тихоокеанского флота), на Амурском судостроительном заводе – два корвета проекта 20380 (пока без названий).

На "Севмаше" в разной степени готовности находятся уже четыре стратегические субмарины проекта "Борей-А", продолжается также строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" – "Воронеж" и "Владивосток" (всего будет построено восемь носителей гиперзвуковых ракет этого проекта), идут работы над субмариной "Хабаровск", проводятся испытания атомного подводного крейсера "Белгород".

Напомню, ВМФ России в 2020 году пополнился почти на сорок боевых кораблей и судов обеспечения. В боевом строю появились новейшие стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта 955А "Борей", субмарина "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 (для Тихоокеанского флота), первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Петр Моргунов" проекта 11711 (оба – для Северного флота), новейший корабль противоминной обороны "Яков Баляев" проекта 12700 (пятый в серии и первый для Тихоокеанского флота), головной корвет проекта 20385 "Гремящий", корвет "Алдар Цыденжапов" (седьмой в серии и третий для ТОФ), малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" (третий для Балтфлота). А под занавес 2020 года состоялась закладка третьей и четвертой "Варшавянок" проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" укрепят морскую составляющую российской ядерной триады. Эти корабли будут сданы флоту в 2026 и 2027 годах. "Бореи" несут на борту межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" дальностью до 8 тысяч километров (каждая МБР имеет до десяти блоков индивидуального наведения мощностью до 150 килотонн). Обновление стратегических подводных сил РФ – основа ядерного сдерживания и обеспечения национальной безопасности.

В составе российского ВМФ уже три стратегических "Борея" – "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", которые имеют по 16 межконтинентальных баллистических ракет. Последующие корабли серии могут получить больше (отличительные характеристики не разглашаются). Минобороны РФ запланировало поставить ВМФ всего десять "Бореев".

Дизель-электрические подводные лодки семейства "Варшавянка" за чрезвычайную скрытность в НАТО называют "черной дырой в Мировом океане". На вооружении этих субмарин – новейшие инерциальный навигационный комплекс и автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение, в том числе высокоточные ракеты. Серийное строительство подводных лодок проекта 636.3 очень хорошо отлажено.

Современная "Варшавянка" несет на борту 18 торпед и 24 мины для поражения подводных и надводных целей, а главное – крылатые ракеты "Калибр". Издание Military Watch утверждает, что потенциал "Варшавянок" позволяет надежно защитить российские территориальные воды и побережье страны. Даже неядерным оружием одна субмарина может безнаказанно уничтожить до двух авианосных ударных групп ВМС США, поскольку эффективность (дальность обнаружения) ее акустического комплекса – в три раза превосходит аналогичные возможности "партнеров". Шесть российских "Варшавянок" способны полностью блокировать действия или маневры вероятного противника в Черном море.

Скорость субмарины проекта 636.3 в подводном положении – до 20 узлов. Радиус действия (дежурства) – 2 000 миль. Автономность – 45 суток. Габариты подводной лодки (длина 73 м, ширина 10 м, осадка 6,2 м) позволяют скрываться на мелководье. Максимальная глубина погружения – 300 метров. По запасу воздуха для силовой установки и экипажа (52 человека) "Варшавянка" может оставаться под водой без всплытия до 260 часов. Эффективная и надежная боевая техника. Неслучайно субмарины проектов 636 и 636М российского производства активно покупают иностранные военно-морские силы (Китай – 10 единиц, Вьетнам – 6 единиц, Алжир – 4 единицы).

В России активно развиваются проекты кораблей 3-го ранга ближней морской зоны – 20380, 20385 и 20386. Это корветы (ранее их называли сторожевыми кораблями) водоизмещением 2000-3000 тонн. Собственно, 20385 и 20386 – более продвинутые и сложные версии проекта 20380. Так, в проекте 20385 боекомплект зенитного ракетного комплекса "Редут" увеличен с 12 до 16 ячеек, противокорабельные ракеты Х-35 "Уран" заменены на 8 ракет комплекса "Калибр-НК", и в перспективе корабль может быть оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон".