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"Северный поток - 2" могут запретить. Чем ответят Россия и Германия – видео

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video : Sputnik / Ruptly / EBS
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210501/251621716/Severnyy-potok---2-mogut-zapretit-Chem-otvetyat-Rossiya-i-Germaniya.html

Европарламент проголосовал за резолюцию с требованием остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Подробнее – смотрите в видео

В документе, принятом в конце апреля, европейские депутаты утверждают, что ЕС должен снизить энергетическую зависимость от России. Помимо "Северного потока - 2", европейские парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT.

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"Северный поток - 2" – коммерческий проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. По нему российский газ пойдет в дома европейцев. Как отреагировали на резолюцию Европарламента в Москве и Берлине, при чем тут США и какая судьба ждет “Северный поток - 2” – смотрите в видео.

Теги:
Антироссийские санкции, Евросоюз, Северный поток-2, Германия, Россия

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