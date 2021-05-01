"Северный поток - 2" могут запретить. Чем ответят Россия и Германия – видео

В документе, принятом в конце апреля, европейские депутаты утверждают, что ЕС должен снизить энергетическую зависимость от России. Помимо "Северного потока - 2", европейские парламентарии также призвали отключить Москву от межбанковской системы SWIFT.

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"Северный поток - 2" – коммерческий проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. По нему российский газ пойдет в дома европейцев. Как отреагировали на резолюцию Европарламента в Москве и Берлине, при чем тут США и какая судьба ждет “Северный поток - 2” – смотрите в видео.