Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik отметила, что "Медуза" работает в РФ как полноценное СМИ несмотря на то, что издание признано иностранным агентом.

"Для нас "Медуза" осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут", – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются настоящей травле за сотрудничеством с российскими СМИ.

Захарова отметила, что российские законы значительно мягче, чем аналогичные американские.

В апреле интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Грузия.