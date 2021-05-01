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Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210501/251623831/Zakharova-RF-ne-diskriminiruet-Meduzu-v-otlichie-ot-situatsii-s-RT-i-Sputnik-v-SShA.html

Представитель российского МИД отметила, что российские законы значительно мягче, чем аналогичные американские

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik отметила, что "Медуза" работает в РФ как полноценное СМИ несмотря на то, что издание признано иностранным агентом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Russia
Лавров назвал абсурдными заявления о том, что Sputnik и RT – инструмент пропаганды

"Для нас "Медуза" осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берем трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Нет. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут", – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются настоящей травле за сотрудничеством с российскими СМИ.

Захарова отметила, что российские законы значительно мягче, чем аналогичные американские.

В апреле интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, Министерство юстиции РФ объявило иностранным агентом.

Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Грузия.

Теги:
Мария Захарова

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