Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik отметила, что "Медуза" работает в РФ как полноценное СМИ несмотря на то, что издание признано иностранным агентом.

photo: Press Service of Ministry of Foreign Affairs of Russia