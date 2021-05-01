Прямая трансляция – Фестиваль "Дорога на Ялту"

Смотрите прямое включение с фестиваля, где его участники исполнят популярные советские и русские песни о войне на национальных языках своих стран. В финале фестиваля конкурсанты выступают в дуэтах с российскими музыкантами и борются за главный приз

1 мая в финале фестиваля в Ялте конкурсанты выступают в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд Фестиваля – 60 тысяч евро.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В Фестивале принимают участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

Исполнители будут также бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на официальном сайте фестиваля.

В жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.