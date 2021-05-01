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Прямая трансляция – Фестиваль "Дорога на Ялту"
Смотрите прямое включение с фестиваля, где его участники исполнят популярные советские и русские песни о войне на национальных языках своих стран. В финале фестиваля конкурсанты выступают в дуэтах с российскими музыкантами и борются за главный приз
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98267178&type=mp4
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PT1S
2021-05-01T19:43Z
Смотрите прямое включение с фестиваля, где его участники исполнят популярные советские и русские песни о войне на национальных языках своих стран. В финале фестиваля конкурсанты выступают в дуэтах с российскими музыкантами и борются за главный приз
1 мая в финале фестиваля в Ялте конкурсанты выступают в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд Фестиваля – 60 тысяч евро.
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В Фестивале принимают участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.
Исполнители будут также бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на официальном сайте фестиваля.
В жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.