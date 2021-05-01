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Прямая трансляция – Фестиваль "Дорога на Ялту"

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210501/251624678/Pryamaya-translyatsiya---Festival-Doroga-na-Yaltu.html
Прямая трансляция – Фестиваль "Дорога на Ялту"
Смотрите прямое включение с фестиваля, где его участники исполнят популярные советские и русские песни о войне на национальных языках своих стран. В финале фестиваля конкурсанты выступают в дуэтах с российскими музыкантами и борются за главный приз
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98267178&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/01/251624536.jpg
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PT1S
2021-05-01T19:43Z

Смотрите прямое включение с фестиваля, где его участники исполнят популярные советские и русские песни о войне на национальных языках своих стран. В финале фестиваля конкурсанты выступают в дуэтах с российскими музыкантами и борются за главный приз

1 мая в финале фестиваля в Ялте конкурсанты выступают в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд Фестиваля – 60 тысяч евро.

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В Фестивале принимают участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

Исполнители будут также бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на официальном сайте фестиваля.

В жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

Теги:
фестивали, Фестиваль, ВОВ, Россия, Россия

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