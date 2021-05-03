Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - видео

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Кадры праздничной службы - смотрите в видео

В ходе церемонии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, после чего совершил пасхальную заутреню и божественную литургию.

Благодатный огонь священнослужителю передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

В этом году на пасхальном богослужении смогли присутствовать прихожане, а также президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин и другие официальные лица.



