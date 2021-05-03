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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - видео

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210503/251633582/Paskhalnoe-bogosluzhenie-v-khrame-Khrista-Spasitelya---video.html
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - видео
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Кадры праздничной службы - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=77880196&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/03/251633554.jpg
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2021-05-03T10:25Z

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Кадры праздничной службы - смотрите в видео

В ходе церемонии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, после чего совершил пасхальную заутреню и божественную литургию.

Благодатный огонь священнослужителю передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

В этом году на пасхальном богослужении смогли присутствовать прихожане, а также президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин и другие официальные лица.

Теги:
Владимир Путин, Путин, Пасха, Пасха, Россия, Россия

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