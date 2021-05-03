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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - видео
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Кадры праздничной службы - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=77880196&type=mp4
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2021-05-03T10:25Z
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Кадры праздничной службы - смотрите в видео
В ходе церемонии патриарх Кирилл возглавил крестный ход, после чего совершил пасхальную заутреню и божественную литургию.
Благодатный огонь священнослужителю передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.
В этом году на пасхальном богослужении смогли присутствовать прихожане, а также президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин и другие официальные лица.