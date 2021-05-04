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Российское правительство установило временный запрет на вывоз гречки из страны

© photo: Sputnik / Александр Кряжев
Россия
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Минсельхоз ограничивает экспорт из России гречихи и гречневой крупы для сохранения необходимых объемов продукции на российском рынке и недопущения резких колебаний цен

ТБИЛИСИ, 4 мая – Sputnik. Российское правительство установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из страны, соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

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© REUTERS / AKHTAR SOOMRO
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С 5 июня по 31 августа нельзя будет вывозить гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное.

На прошлой неделе Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

Как отмечали в ведомстве, текущие объемы производства круп позволяют удовлетворять спрос российских предприятий переработки и обеспечивают потребности населения в основных видах крупяных культур, в том числе гречневой. При этом с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в некоторые страны существенно увеличился.

Минсельхозе также планирует расширять посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году.

Гречка в России дорожает с начала года. Так по данным Росстата, на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей – это на 25,1 процента выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).

В декабре 2020 года власти приняли комплекс мер из-за роста цен на основные продукты питания. В частности, действуют соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло: стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, масла – 95 и 110 рублей соответственно.

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Темы:
Новости из России (1654)

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