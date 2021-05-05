Большое интервью Захаровой: что будет с визами в США и YouTube - видео

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik. О чем она говорила - смотрите в видео
Почему теперь нельзя получить американскую визу в России, действительно ли РФ дискриминирует "Медузу" и как в Москве оценивают ситуацию таджикско-кыргызской границе? Ответы на эти и многие другие вопросы Мария Захарова дала в своем большом интервью агентству Sputnik. С официальным представителем МИД РФ беседовал Петр Лидов.