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Иностранцам показали, как работают российские ЗРК - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210506/251654726/Inostrantsam-pokazali-kak-rabotayut-rossiyskie-ZRK---video.html
Иностранцам показали, как работают российские ЗРК - видео
Иностранным военным показали, как работают российские зенитные комплексы. На полигон Ашулук в Астраханской области съехались представители 52 государств. Подробнее - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=6241244&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/06/251654686.jpg
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2021-05-06T10:25Z

Иностранным военным показали, как работают российские зенитные комплексы. На полигон Ашулук в Астраханской области съехались представители 52 государств. Подробнее - смотрите в видео

Почти 80 атташе наблюдали за организацией противовоздушной обороны РФ. Для гостей разыграли тактический эпизод: по сценарию, российские военные должны были отразить ракетно-авиационный удар.

Для этого они развернули на полигоне зенитные комплексы "Панцирь-С" и С-400. Иностранцы увидели все этапы маневров в деталях.

Минобороны РФ часто приглашает гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Только за прошлый год офицеры со всего мира побывали на 20 подобных мероприятиях. Своими впечатлениями иностранные военные поделились в видео.

Теги:
гонка вооружений, ЗРК "Триумф", вооружения, оборона, Россия, Россия

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