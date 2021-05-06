Иностранцам показали, как работают российские ЗРК - видео

Иностранным военным показали, как работают российские зенитные комплексы. На полигон Ашулук в Астраханской области съехались представители 52 государств. Подробнее - смотрите в видео

Почти 80 атташе наблюдали за организацией противовоздушной обороны РФ. Для гостей разыграли тактический эпизод: по сценарию, российские военные должны были отразить ракетно-авиационный удар.

Для этого они развернули на полигоне зенитные комплексы "Панцирь-С" и С-400. Иностранцы увидели все этапы маневров в деталях.

Минобороны РФ часто приглашает гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Только за прошлый год офицеры со всего мира побывали на 20 подобных мероприятиях. Своими впечатлениями иностранные военные поделились в видео.