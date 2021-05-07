Путин передал Эрмитажу сокровища дома Романовых - видео

Шестнадцать предметов церковной утвари, созданных по заказу императора Александра II, – такой подарок сделал президент России Владимир Путин государственному музею "Эрмитаж". Подробнее - смотрите в видео

Президент РФ в ходе церемонии отметил, что набор царских сокровищ был выкуплен у частных коллекционеров.

Церковные предметы были изготовлены на фабрике Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге по заказу императора Александра II в качестве приданого для своей дочери княгини Марии Александровны, в замужестве – герцогине Эдинбургской.

Набор использовался супругами в домовой церкви в лондонской резиденции августейшей четы Кларенс-хаус. После Второй мировой войны коллекция по частям попала в руки частных коллекционеров.