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Путин передал Эрмитажу сокровища дома Романовых - видео

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© video: Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210507/251663701/Putin-peredal-Ermitazhu-sokrovischa-doma-Romanovykh---video.html

Шестнадцать предметов церковной утвари, созданных по заказу императора Александра II, – такой подарок сделал президент России Владимир Путин государственному музею "Эрмитаж". Подробнее - смотрите в видео

Президент РФ в ходе церемонии отметил, что набор царских сокровищ был выкуплен у частных коллекционеров.

Церковные предметы были изготовлены на фабрике Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге по заказу императора Александра II в качестве приданого для своей дочери княгини Марии Александровны, в замужестве – герцогине Эдинбургской.

Набор использовался супругами в домовой церкви в лондонской резиденции августейшей четы Кларенс-хаус. После Второй мировой войны коллекция по частям попала в руки частных коллекционеров.

 

Теги:
Семья Романовых, Эрмитаж, Владимир Путин, Путин, Россия, Россия

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