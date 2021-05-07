Путин передал Эрмитажу сокровища дома Романовых - видео

Президент РФ в ходе церемонии отметил, что набор царских сокровищ был выкуплен у частных коллекционеров.
Церковные предметы были изготовлены на фабрике Никольса и Плинке в Санкт-Петербурге по заказу императора Александра II в качестве приданого для своей дочери княгини Марии Александровны, в замужестве – герцогине Эдинбургской.
Набор использовался супругами в домовой церкви в лондонской резиденции августейшей четы Кларенс-хаус. После Второй мировой войны коллекция по частям попала в руки частных коллекционеров.