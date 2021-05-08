В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы - видео

Генеральная репетиция военного парада в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу прошла на Красной площади. Подробнее - смотрите в видео

В репетиции приняли учаcтие пешие расчеты, колонны механизированной военной техники, а также авиация. Сообщается, что в общей сложности по брусчатке Красной площади прошли 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов.

Кроме того, в репетиции были задействованы более 190 образцов современной и исторической военной техники, включая танки Т-34 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец" и другие. Также в генеральной репетиции парада Победы приняли участие оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Панцырь-С" и системы С-400 "Триумф".

В финале репетиции в небе над Москвой пролетел парадный строй самолетов и вертолетов из 76 единиц авиационной техники, включая вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24.

Ранее на Красной площади уже прошли две ночные репетиции парада Победы с участием военной техники и пеших расчетов.