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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы - видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210508/251673851/V-Moskve-proshla-generalnaya-repetitsiya-parada-Pobedy---video.html
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы - видео
Генеральная репетиция военного парада в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу прошла на Красной площади. Подробнее - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49649192&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251673776.jpg
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT4M04S
2021-05-08T14:40Z

Генеральная репетиция военного парада в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу прошла на Красной площади. Подробнее - смотрите в видео

В репетиции приняли учаcтие пешие расчеты, колонны механизированной военной техники, а также авиация. Сообщается, что в общей сложности по брусчатке Красной площади прошли 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Кроме того, в репетиции были задействованы более 190 образцов современной и исторической военной техники, включая танки Т-34 и Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец" и другие. Также в генеральной репетиции парада Победы приняли участие оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Панцырь-С" и системы С-400 "Триумф".

В финале репетиции в небе над Москвой пролетел парадный строй самолетов и вертолетов из 76 единиц авиационной техники, включая вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24, а также военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24.

Ранее на Красной площади уже прошли две ночные репетиции парада Победы с участием военной техники и пеших расчетов.

Теги:
парад Победы, 9 мая, 9 мая, Россия, Россия

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