Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве - видео

В Москве прошел Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он начался с традиционного шествия пешей колонны. Смотрите в видео кадры празднования Дня Победы

В составе пеших колонн по центральным улицам Москвы прошли более 12 тысяч человек. А вслед за ними – 190 единиц техники разных поколений. Здесь и легендарные исторические Т-34, и танки будущего Т-14 "Армата", боевые машины БМП-2 и БМП-3, а также перспективные БМП "Курганец-25".

Не обошлось и без современных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С" и С-400. А еще впервые по Красной площади проехал бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-ПВО".

Во второй части Парада участвовала авиация. Над Красной площадью пролетели 76 самолетов и вертолетов – по количеству лет Победы.

Попасть на праздничные мероприятия смогли только ветераны и почетные гости. Среди них – президент Таджикистана.

В целом иностранных гостей в этом году не планировали приглашать, поскольку "год не юбилейный", как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Для всех желающих посмотреть Парад СМИ и блогеры составили топ самых удобных мест с хорошим обзором: окна домов, которые выходят на Новый Арбат и Красную Пресню, часть Новинского бульвара, а также с Софийской набережной. А вот идти на Тверскую улицу не советовали, там были перекрыты даже тротуары.

Не стоит забывать и о социальной дистанции. Конечно, по сравнению с прошлым годом, когда основную часть мероприятий пришлось переносить на 24 июня, ситуация с коронавирусом улучшилась. Но меры предосторожности никто не отменял. Что же касается самих участников шествия, то весь личный состав прошел курс вакцинации.