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Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве - видео

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210509/251678523/Parad-Pobedy-9-maya-na-Krasnoy-ploschadi-v-Moskve.html
Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве - видео
В Москве прошел Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он начался с традиционного шествия пешей колонны. Смотрите в видео кадры празднования Дня Победы
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=36164508&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/09/251677357.jpg
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PT104M11S
2021-05-09T11:00Z

В Москве прошел Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он начался с традиционного шествия пешей колонны. Смотрите в видео кадры празднования Дня Победы

В составе пеших колонн по центральным улицам Москвы прошли более 12 тысяч человек. А вслед за ними – 190 единиц техники разных поколений. Здесь и легендарные исторические Т-34, и танки будущего Т-14 "Армата", боевые машины БМП-2 и БМП-3, а также перспективные БМП "Курганец-25".

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Не обошлось и без современных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С" и С-400. А еще впервые по Красной площади проехал бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-ПВО".

Во второй части Парада участвовала авиация. Над Красной площадью пролетели 76 самолетов и вертолетов – по количеству лет Победы.

Попасть на праздничные мероприятия смогли только ветераны и почетные гости. Среди них – президент Таджикистана.  

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В целом иностранных гостей в этом году не планировали приглашать, поскольку "год не юбилейный", как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Для всех желающих посмотреть Парад СМИ и блогеры составили топ самых удобных мест с хорошим обзором: окна домов, которые выходят на Новый Арбат и Красную Пресню, часть Новинского бульвара, а также с Софийской набережной. А вот идти на Тверскую улицу не советовали, там были перекрыты даже тротуары. 

Не стоит забывать и о социальной дистанции. Конечно, по сравнению с прошлым годом, когда основную часть мероприятий пришлось переносить на 24 июня, ситуация с коронавирусом улучшилась. Но меры предосторожности никто не отменял. Что же касается самих участников шествия, то весь личный состав прошел курс вакцинации.

Теги:
День Победы, День Победы, 9 мая, 9 мая, Москва, ВОВ, Россия, Россия

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