Прямая трансляция – Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве

В Москве проходит Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он начался с традиционного шествия пешей колонны. Смотрите в видео прямой эфир с празднования Дня Победы

В составе пеших колонн по центральным улицам Москвы проходят более 12 тысяч человек. А вслед за ними – 190 единиц техники разных поколений. Здесь и легендарные исторические Т-34, и танки будущего Т-14 "Армата", боевые машины БМП-2 и БМП-3, а также перспективные БМП "Курганец-25".

Не обойдется и без современных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С" и С-400. А еще впервые по Красной площади пройдет бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-ПВО".

Во второй части Парада подключится авиация. Над Красной площадью пролетят 76 самолетов и вертолетов – по количеству лет Победы. Но все будет зависеть от погоды. На первую половину дня российские метеорологи прогнозировали дождь: в этом случае разрешат лишь пролеты по одному борту от группы.

Попасть на праздничные мероприятия смогут только ветераны и почетные гости. Среди них – президент Таджикистана. Сначала Эмомали Рахмон поучаствует в торжествах в Душанбе, а потом прилетит в Москву.

В целом иностранных гостей в этом году не планировали приглашать, поскольку "год не юбилейный", как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Для всех желающих посмотреть Парад СМИ и блогеры составили топ самых удобных мест с хорошим обзором: окна домов, которые выходят на Новый Арбат и Красную Пресню, часть Новинского бульвара, а также Софийская набережная. А вот идти на Тверскую улицу не рекомендуют, там перекрыты даже тротуары.

Не стоит забывать и о социальной дистанции. Конечно, по сравнению с прошлым годом, когда основную часть мероприятий пришлось переносить на 24 июня, ситуация улучшилась. Но меры предосторожности никто не отменял. Что же касается самих участников шествия, то весь личный состав прошел курс вакцинации.