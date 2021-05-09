Президент России поздравил ветеранов и народ Грузии с Днем Победы

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и народ Грузии с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте секции интересов Российской федерации в посольству Швейцарии в Грузии.

"Дорогие Ветераны! Уважаемые граждане Грузии! Сердечно поздравляю вас с великим праздником - днем Победы. Мы чтим подвиги наших отцов и дедов, которые плечом доблестно сражались с врагом на фронтах , отдаем дань глубокого уважения работникам тыла, самоотверженным трудом приближавшим победу над нацизмом.

Наш священный долг - бережно хранить и передавать потомкам память о павших героях, не допускать попыток искажения нашей общей истории, пересмотров итогов Великой Отечественной войны", -говорится в послании Путина народу Грузии.

Президент России отметил, что традиции братской дружбы, закаленные в суровые годы войны, остаются незыблемой основой для построения добрососедских отношений между народами.

"Убежден, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые годы войны , были и остаются незыблемой основой для построения конструктивных , добрососедских отношений между нашими странами и народами.

От души желаю всем ветеранам, проживающим в Грузии, доброго здоровья , счастья и долгих лет жизни. А всему грузинскому народу - мира и благополучия", - говорится в послании российского лидера.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, страна дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.

Сейчас в Грузии в живых остались 263 ветерана ВОВ.

Правительство Грузии к 9 Мая оказывает одноразовую денежную помощь ветеранам Второй мировой войны в размере тысячи лари и семьям погибших на войне – в размере 500 лари.