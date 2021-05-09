Немецкие политики приехали посмотреть на парад в Москве

Немецкий парламентарий заявил, что старается совершать эту поездку каждый год 9 мая и в том году тоже приехал, несмотря на пандемию коронавируса

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили парад по случаю Дня Победы на Красной площади в Москве и поделились с РИА Новости своими впечатлениями.

Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве в воскресенье при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

По словам Шлика, он старается приезжать в Москву на День Победы каждый год. "Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", – сказал он РИА Новости.

В свою очередь, Дэм признался, что звуки военной техники звучат для него "хорошо". "Удовлетворение тем, что бронированные гусеницы танков, которые едут здесь, а также летающие над нами военные истребители звучат плохо для ушей представителей большого капитала, а для моих ушей это звучит хорошо и освобождает", – отметил он, отвечая на вопрос, какие чувства испытывал, наблюдая за парадом.

При этом по словам немецкого политика, он негативно относится к милитаризму и в свое время отказался от военной службы. "Но если учитывать, что мы можем сейчас провести это интервью, потому что тогда Т-34 воевали против фашизма, потому что были Курская и Сталинградская битвы, и победа Красной Армии, если учитывать, что свобода и вздох облегчения людей связаны со всем этим, тогда нужно принять все это военное, и сказать: "Да, на этом историческом этапе это было необходимо ради мира", – подчеркнул он.

Дэм напомнил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником. "По-прежнему необходима небольшая просветительская работа… Необходимо донести до большинства: фашизм – это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше. Фашизм всегда на стороне тех, кто снижает заработную плату. С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", – указал он.

По словам немецкого парламентария, к некоторым вещам в России он относится с одобрением, к другим – критично, но в целом чувствует себя в Москве как дома.