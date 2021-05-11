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Стрельба у школы в Казани

Стрельба в школе в Казани: погибли 11 человек

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Россия
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Sputnik Грузия
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Полиция сообщает - по предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Одиннадцать человек погибли в Казани при стрельбе в учебном заведении - большинство из них дети, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах.

Человек с ножом в руке
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.

С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия. На место происшествия направили 21 бригаду скорой.

Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков. Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

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