Стрельба в школе в Казани: погибли 11 человек

Полиция сообщает - по предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Одиннадцать человек погибли в Казани при стрельбе в учебном заведении - большинство из них дети, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом — о девяти жертвах.

Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8. По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.

С эвакуированными детьми работают психологи, организована горячая линия. На место происшествия направили 21 бригаду скорой.

Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков. Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

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