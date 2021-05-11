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Стрельба в школе в Казани - видео очевидцев с места ЧП

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video: Ruptly / Видео очевидцев
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0b/251700083.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210511/251699849/Strelba-v-shkole-v-Kazani---video-ochevidtsev-s-mesta-ChP.html

В Казани неизвестные открыли стрельбу в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Смотрите в видео кадры очевидцев с места трагедии

В результате стрельбы в здании школы, по уточненной информации, погибли семь и были ранены 16 человек. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

По предварительным данным, стрельбу устроили двое подростков. Одного из них задержали, второго ликвидировали в здании.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Кадры с места происшествия - смотрите в видео.

Теги:
ЧП, Нападение, происшествия, Стрельба в школе, Стрельба, Казань

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