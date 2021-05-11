Стрельба в школе в Казани - видео очевидцев с места ЧП

В Казани неизвестные открыли стрельбу в школе № 175 на улице Джаудата Файзи, 8. Смотрите в видео кадры очевидцев с места трагедии

В результате стрельбы в здании школы, по уточненной информации, погибли семь и были ранены 16 человек. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

По предварительным данным, стрельбу устроили двое подростков. Одного из них задержали, второго ликвидировали в здании.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Кадры с места происшествия - смотрите в видео.