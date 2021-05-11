В России уточнили число жертв при стрельбе в казанской школе

Стрельбу, предположительно, устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Подросток уже задержан

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Семь детей погибло и 16 человек ранены в результате стрельбы в школе в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

Во вторник около 9.30 по местному времени в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.

Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся.

"В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

Владимир Путин после стрельбы в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия.

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