В России уточнили число жертв при стрельбе в казанской школе

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Семь детей погибло и 16 человек ранены в результате стрельбы в школе в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Во вторник около 9.30 по местному времени в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.
Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся.
"В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС РФ", - говорится в сообщении.
Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Владимир Путин после стрельбы в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия.
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