15:47 11 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1590
  • 100 RUB4.6231
  • USD3.4174
Поиск
Стрельба у школы в Казани

В России уточнили число жертв при стрельбе в казанской школе

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1658)
31101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0b/251700188.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210511/251700232/V-Rossii-utochnili-chislo-zhertv-pri-strelbe-v-kazanskoy-shkole.html

Стрельбу, предположительно, устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Подросток уже задержан

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Семь детей погибло и 16 человек ранены в результате стрельбы в школе в Казани, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.

Во вторник около 9.30 по местному времени в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.

Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся.

"В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

Владимир Путин после стрельбы в Казани поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Новости из России (1658)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Радиологическая экспертиза древней мумии, которая была обнаружена в королевских гробницах в Верхнем Египте, доказала, что это тело беременной женщины
Таинственный артефакт: загадка беременной мумии - фото
Стрельба в школе в Казани - ВИДЕО
Стрельба в школе в Казани - видео очевидцев с места ЧП
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
Когда цифры говорят: Грузия во Второй мировой войне
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться