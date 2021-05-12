Депутат Бундестага Дитер Дэм привился российским "Спутником V" – видео

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" . Как это происходило – смотрите в видео

Выбор "Спутника V" немецкий депутат объяснил тем, что это более классическая, векторная вакцина, более безопасная с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата в Германию, по его мнению, связан с политическими причинами.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

"Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое", – сказал он журналистам после получения сертификата вакцинации. Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции Левой партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили Москву, и побывали на параде Победы на Красной площади.

Вакцина "Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса – разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.

Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.