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Депутат Бундестага Дитер Дэм привился российским "Спутником V" – видео

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210512/251705907/Deputat-Bundestaga-Diter-Dem-privilsya-rossiyskim-Sputnikom-V---video.html
Депутат Бундестага Дитер Дэм привился российским "Спутником V" – видео
Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" . Как это происходило – смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=96467697&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0b/251697630.jpg
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PT4M06S
2021-05-12T09:45Z

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" . Как это происходило – смотрите в видео

Выбор "Спутника V" немецкий депутат объяснил тем, что это более классическая, векторная вакцина, более безопасная с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата в Германию, по его мнению, связан с политическими причинами.

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"Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое", – сказал он журналистам после получения сертификата вакцинации. Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции Левой партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили Москву, и побывали на параде Победы на Красной площади.

Вакцина "Спутник V" – первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса – разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.

Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Пандемия, Sputnik, Германия, Россия, Россия

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