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Шойгу о росте военной опасности из-за действий США и НАТО - видео

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https://sputnik-georgia.ru/russia/20210512/251705984/Shoygu-o-roste-voennoy-opasnosti-iz-za-deystviy-SShA-i-NATO---video.html
Шойгу о росте военной опасности из-за действий США и НАТО - видео
Действия США и их союзников по НАТО в европейском регионе способствуют росту военной опасности – об этом заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Таджикистане (ОДКБ)
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97823409&type=mp4
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PT1M32S
2021-05-12T09:56Z

Действия США и их союзников по НАТО в европейском регионе способствуют росту военной опасности – об этом заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Таджикистане (ОДКБ)

Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие у границ России, чем может спровоцировать потенциальный конфликт. По словам Шойгу, в Министерстве обороны внимательно следят за обстановкой и действиями НАТО, а российская армия готова обеспечить безопасность границ России.

Теги:
Сергей Шойгу, НАТО, США, Россия, Россия

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