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Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу - видео

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video: Ruptly / osce.org / sozd.duma.gov.ru
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/0d/251717108.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210513/251717225/Chto-vynudilo-Rossiyu-nachat-vykhod-iz-Dogovora-po-otkrytomu-nebu---video.html

Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН). Подробнее - смотрите в видео 

Соглашение по открытому небу было подписано в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До ноября 2020 года его участниками были более 30 стран, но затем США вышли из договора. Аналогичную процедуру Россия начала в середине января этого года. Почему Москва решила выйти из ДОН - смотрите в видео.

Теги:
международная безопасность, Россия, Россия

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