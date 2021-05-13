Что вынудило Россию начать выход из Договора по открытому небу - видео

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Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу (ДОН). Подробнее - смотрите в видео
Соглашение по открытому небу было подписано в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До ноября 2020 года его участниками были более 30 стран, но затем США вышли из договора. Аналогичную процедуру Россия начала в середине января этого года. Почему Москва решила выйти из ДОН - смотрите в видео.