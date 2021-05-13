Путин номинирован на Нобелевскую премию мира

Заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021, предварительное число номинированных - 286 человек, заявил академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.

Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, автором заявки стал академик, писатель Сергей Комков.

"Получил, ответили, что "Ваш кандидат включен в список" и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек", - сказал Комков РИА Новости.

Академик напомнил, что Путин также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда было номинировано 278 человек.

Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В прошлом году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат и многие другие. Единственным из граждан России или СССР, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.

Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.