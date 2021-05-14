Тбилисский театр Грибоедова покажет "Записки сумасшедшего" в Санкт-Петербурге

Показ грибоедовецв состоится в рамках XXIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России"

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Тбилисский государственный русский драматический театр имени А. С. Грибоедова покажет спектакль "Записки сумасшедшего" по Гоголю на сцене театра-фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге, сообщают в театре.

photo: courtesy of Griboedov Theatre Афиша спектакля "Записки сумасшедшего" Театра Грибоедова

Режиссер постановки, автор сценической версии и музыкального оформления – Георгий Маргвелашвили. В роли Поприщина – Валерий Харютченко. В спектакле участвуют: Наталия Воронюк, Мераб Кусикашвили, Дмитрий Спорышев и Софи Чалашвили.

Показ грибоедовцев состоится 16 мая в рамках XXIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России".

"Встречи в России" – первый в России фестиваль русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. По традиции его с 1998 года проводит в Санкт-Петербурге Театр-фестиваль "Балтийский дом". Проводится ежегодно. Цель фестиваля – укрепление связей с соотечественниками, живущими за рубежом, а также объединение всех, кто любит и поддерживает русскую культуру, сохраняя и приумножая ее традиции.

"Сегодня это важно как никогда. Значит, союз русскоязычных театров нерушим. Значит, есть потребность в творческом и энергетическом обменах, как и неизбывна потребность делиться теплом души", – сказал на открытии мероприятия генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом", руководитель фестиваля "Встречи в России" Сергей Григорьевич Шуб.

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