11:49 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Бессоница. Игрушечный мишка перед экраном ноутбука

Сколько жителей России готовы отказаться от Интернета – исследование

photo : Pixabay / DanFa
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1660)
107 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/16/251233068.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210517/251741548/Skolko-zhiteley-Rossii-gotovy-otkazatsya-ot-Interneta--issledovanie.html

Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34% россиян, и лишь 4% граждан считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Почти половина россиян готовы полностью отказаться от Интернета или частично ограничить его использование, говорится в исследовании банка "Открытие".

"Частично отказаться от Интернета готовы 31% россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12% опрошенных", – цитирует данные исследования РИА Новости.

Работа за ноутбуком
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Быстрый Интернет появится в тысяче сел и городов Грузии

При этом 58% респондентов не готовы отказаться от Интернета и считают его обязательной частью своей жизни. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), наименее – в Южном федеральном округе (45%).

Реальная жизнь для 62% россиян интереснее – виртуальная не сможет заменить ее, отмечают авторы исследования. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале – 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины – 48%. Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34% россиян, и лишь 4% граждан считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

"Главными недостатками Всемирной паутины граждане считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%)", – выяснили аналитики.

Грузия в международном рейтинге скорости интернета
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Грузия в рейтинге скорости интернета

Кроме того, 39% опрошенных убеждены, что Интернет отнимает слишком много времени, а 35% граждан считают, что он отвлекает от реальной жизни.

В то же время большинство россиян считает Интернет полезным. Тремя самыми важными функциями Интернета россияне назвали возможность поиска информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%).

Просмотр кино и видео занял в рейтинге четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций Интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).

Банк проводил исследование 8-13 мая по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Темы:
Новости из России (1660)
Теги:
Исследование, Интернет, Россия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Армянский спортсмен демонстрирует зрелищные трюки
Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться