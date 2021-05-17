Вакцинный туризм: Сан-Марино принимает иностранцев для прививок "Спутником V"

Государство одобрило российский препарат от коронавируса три месяца назад – заболеваемость и смертность в стране заметно упали

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Туристы смогут привиться от COVID-19 в республике Сан-Марино - вакцинный туризм для желающих открылся в стране с понедельника, 17 мая.

По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, кампания стала возможна благодаря российской вакцине "Спутник V". Почти в 90% случаев для прививки местных граждан использовался именно российский препарат.

В республике в общей сложности сделано 38 тысяч инъекций, первую дозу получили 21,8 тысячи человек – это около трех четвертей населения Сан-Марино.

При этом приезжие смогут выбрать, чем привиться - "Спутник V" либо препаратом от Pfizer. Однако иностранцы обязаны провести в стране как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Без учета стоимости проживания два укола вакцины обойдутся в 50 евро.

Примечательно, что сертификат о вакцинации, выданный в стране, не будет сообщать, какой именно препарат был введен пациенту, однако в документе для туристов это будет указано.

Применение российской вакцины "Спутник V" было одобрено властями страны в феврале этого года. Уже в мае средняя заболеваемость в республике стала более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС. Власти снимают ранее введенные из-за пандемии ограничения.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. На данный момент в стране одобрены три препарата: "Спутник V" от центра им. Гамалеи, вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от цента им. Чумакова.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. К настоящему времени вакцина зарегистрирована в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

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