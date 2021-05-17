17:34 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Замок Сан-Марино

Вакцинный туризм: Сан-Марино принимает иностранцев для прививок "Спутником V"

photo : Pixabay / Sprinter_Lucio
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1885)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/11/251748778.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210517/251748324.html

Государство одобрило российский препарат от коронавируса три месяца назад – заболеваемость и смертность в стране заметно упали

ТБИЛИСИ, 17 мая – Sputnik. Туристы смогут привиться от COVID-19 в республике Сан-Марино - вакцинный туризм для желающих открылся в стране с понедельника, 17 мая.

По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, кампания стала возможна благодаря российской вакцине "Спутник V". Почти в 90% случаев для прививки местных граждан использовался именно российский препарат.

Спутник V спас европейскую страну: вакцину пиарит генсек ООН - видео
video: Ruptly, РФПИ, United Nations ​/ UNOG Newsroom Site
"Спутник V" спас европейскую страну: вакцину пиарит генсек ООН - видео

В республике в общей сложности сделано 38 тысяч инъекций, первую дозу получили 21,8 тысячи человек – это около трех четвертей населения Сан-Марино.

При этом приезжие смогут выбрать, чем привиться - "Спутник V" либо препаратом от Pfizer. Однако иностранцы обязаны провести в стране как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Без учета стоимости проживания два укола вакцины обойдутся в 50 евро.

Примечательно, что сертификат о вакцинации, выданный в стране, не будет сообщать, какой именно препарат был введен пациенту, однако в документе для туристов это будет указано.

Применение российской вакцины "Спутник V" было одобрено властями страны в феврале этого года. Уже в мае средняя заболеваемость в республике стала более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС. Власти снимают ранее введенные из-за пандемии ограничения.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. На данный момент в стране одобрены три препарата: "Спутник V" от центра им. Гамалеи, вакцина "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от цента им. Чумакова.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года. К настоящему времени вакцина зарегистрирована в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1885)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Грузинская церковь на защите ценностей: как отметили День святости семьи - видео
Грузинская церковь на защите ценностей: как отметили День святости семьи - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться