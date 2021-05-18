"Ты супер!" – стартовал кастинг пятого сезона детского музыкального конкурса

За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга пятого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

В проекте могут принять участие ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных, многодетных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Принцип конкурсного отбора остается прежним: участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ.

Для того, чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik (СТРАНА/электронный адрес):

Видео, в котором участник кастинга представляется (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах;

Заполненную заявку.

Результаты первого отборочного тура будут опубликованы летом 2021 года.

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. За два года существования проект "Ты супер!" помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Вчерашние участники "Ты супер!" – частые гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу "Ты супер!" Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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