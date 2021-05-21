Глава МИД России назвал условие дружбы с Западом

Россия не может развивать отношения, игнорируя свою историю и традиции, подчеркнул Лавров

ТБИЛИСИ, 21 мая - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие, вокруг которого Москва намерена строить отношения с западными странами, передает РИА Новости.

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"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан – это главная цель внешней политики", – сказал Лавров.

Министр добавил, что при этом Россия не может развивать отношения, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина.

photo: Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation Лавров назвал конструктивными переговоры с госсекретарем США

"Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене", – уточнил Лавров.

На этой неделе глава российской дипломатии встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. По словам Лаврова, стороны подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. Он назвал беседу с госсекретарем конструктивной, отметив готовность Москвы "разгребать завалы" в отношениях, оставшиеся от предыдущих администраций. Как заявил Блинкен, в интересах Вашингтона приостановить санкции против оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG и его руководства. В Кремле это сочли "позитивным сигналом".

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