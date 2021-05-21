20:46 21 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0895
  • 100 RUB4.5552
  • USD3.3537
Поиск
Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве

Форум грузинской диаспоры России: "Когда ты не один и все, что делаешь - нужно"

Courtesy of Aleksandra Obolonkova
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинская диаспора России (41)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/15/251796684.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20210521/251796792/Forum-gruzinskoy-diaspory-Rossii-Kogda-ty-ne-odin-i-vse-chto-delaesh---nuzhno.html

Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве 20-21 мая. Встреча в таком полном составе и формате состоялась впервые

В первый день Форума за круглым столом собрались руководители 23 из трех десятков диаспорных объединений со всей страны. Они обсудили актуальные для живущих в России грузин проблемы (очереди в консульство, отказы в получении грузинского гражданства, отсутствие прямых авиаперелетов) и пути их решения, а также поделились собственным опытом как проведения разовых мероприятий, так и системной работы.

Важным шагом глава Грузинской федеральной национально-культурной автономии Давид Цецхалдзе считает создание Совета лидеров: "Чтобы не один-два человека принимали решения, а чтобы руководитель федеральной организации имел моральную и реальную поддержку".

О том, что только через общность и объединение достигаются результаты, говорили и во второй день Форума в Московском доме национальностей на круглом столе с участием представителей не только грузинского диаспоры, но и других национальных автономий и госструктур.

В своем приветствии участникам съезда глава Россотрудничества Евгений Примаков "нахально", как сам он выразился, причислил себя (благодаря бабушке-грузинке) к тем людям, для которых обе страны – Россия и Грузия – родные, и подчеркнул, что, несмотря на сложности, есть связи, которые невозможно разрушить. Посмотрев презентацию о том, как сегодня развивается Грузинская ФНКА, он не без удивления отметил, что и его ведомству есть чему поучиться у диаспоры.

Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе
photo: courtesy of Georgian FNCA in Russia
Глава грузинской диаспоры в РФ: никогда не поздно начать исправляться в лучшую сторону

Пришли на эту встречу и те, благодаря кому диаспора вновь обрела в Москве свой уголок – даже два: Андрей Березин, директор Дома народов России, в котором у ФНКА есть теперь собственная "штаб-квартира", и протоиерей Федор Кречетов, настоятель храма Георгия Победоносца в Грузинах, при котором началось обустройство грузинского культурного центра. Многих гостей столицы священник еще накануне удивил своим знанием грузинского языка и грузинского богослужения. А на общем заседании в подтверждение слов о неразрывных связях народов, он рассказал о своих поездках в город Лысково Нижегородской области, где до сих пор чтят память грузинских князей, которым село принадлежало когда-то.

Среди участников Форума как организации, история которых насчитывает уже десятки лет (например, в Екатеринбурге объединение существует с 1987 года), так и зарегистрированные буквально несколько месяцев назад (например, в Костроме). Старшие – делятся опытом, новички – приходят со свежими силами и взглядами.

Майя Хухунашвили, возглавляющая национально-культурную автономию грузин Казани "Сиони" с 2005 года, рассказала, как в республике активно и успешно ведется работа со всеми национальностями, проживающими в Татарстане (свыше 173). Руководитель карельского Общества грузинской культуры Назиброла Чичуа пригласила всех присутствующих приехать в Петрозаводск на масштабное празднование 25-летия организации.

Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве
Courtesy of Aleksandra Obolonkova
Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве

Председатель грузинской НКА Сочи Владимир Гегечкори рассказал, что, хотя организация молодая (всего 4 года), она активно участвует в общественной жизни города, а в ноябре в Олимпийском парке планирует даже проведение пятидневной "Георгиады" ("Грузинской Олимпиады"). В качестве забавного подтверждения, что за четыре года сделано немало, а интерес огромный, он привел пример своей русской помощницы-секретаря: теперь ему приходится предупреждать своих посетителей, что при ней нельзя секретничать на грузинском языке.

Те же делегаты, у которых пока нет возможности "похвастаться" какими-то достижениями в диаспорной работе, получили мотивирующий заряд: "Сегодня уезжаю, - признался один из них, - а завтра с утра у себя в регионе начинаю собирать своих соотечественников".

Поддержать коллег пришли также представители других народов, проживающих в России. Сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев в начале своего выступления даже немного рассказал о себе по-грузински. Представители автономии лезгин отметили, что уровень работы с национальными меньшинствами высокий как в России, так и в Грузии, и грузины "вправе гордиться обеими своими родинами".

Здание МИД Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Укрепление связей и популяризация Грузии: в Тбилиси представили три программы для диаспор

Несколько слов сказал даже представитель корейской диаспоры России, подчеркнувший, что, несмотря на отдаленность двух народов, у них есть много общего (например, горный климат, который заставляет много трудиться и рождает особые качества характера, а также, наверное, любовь к лобио, сациви и чахохбили, которые сам он попробовал еще в студенчестве).

"Я не уверен, что в Тбилиси есть столько грузинских ресторанов, сколько в Москве", - пошутил представитель Федерального агентства по делам национальностей Алик Микаелян. В своем выступлении он вспомнил как в Джавахети, где прошло его детство, он никогда не видел закрытых дверей – люди не боялись друг друга. Такими же открытыми, по его мнению, долгие годы были межнациональные отношения и никто не видел никаких угроз. И какие бы конфликты ни возникали, "генетическая память" поможет справиться с ними и "все вернется на круги своя".

Основной целью Форума, по словам руководителя Грузинской ФНКА Давида Цецхладзе, было общение, возможность представителям диаспоры из разных уголков России познакомиться друг с другом в официальной и неформальной обстановке. По итогам Съезда будет составлена резолюция. Но главное, каждый участник уже почувствовал: то, что он делает – часто не без труда, преодолевая сложности, жертвуя свободным временем и общением с семьей, – нужно и что он не один.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинская диаспора России (41)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Снаряд в кровати: палестинцы чудом выжили после авиаударов Израиля
Снаряд в кровати: чудом выжившие палестинцы после авиаударов Израиля - видео
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
Автопарк в Грузии и других республиках СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться