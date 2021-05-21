Форум грузинской диаспоры России: "Когда ты не один и все, что делаешь - нужно"

В первый день Форума за круглым столом собрались руководители 23 из трех десятков диаспорных объединений со всей страны. Они обсудили актуальные для живущих в России грузин проблемы (очереди в консульство, отказы в получении грузинского гражданства, отсутствие прямых авиаперелетов) и пути их решения, а также поделились собственным опытом как проведения разовых мероприятий, так и системной работы.

Важным шагом глава Грузинской федеральной национально-культурной автономии Давид Цецхалдзе считает создание Совета лидеров: "Чтобы не один-два человека принимали решения, а чтобы руководитель федеральной организации имел моральную и реальную поддержку".

О том, что только через общность и объединение достигаются результаты, говорили и во второй день Форума в Московском доме национальностей на круглом столе с участием представителей не только грузинского диаспоры, но и других национальных автономий и госструктур.

В своем приветствии участникам съезда глава Россотрудничества Евгений Примаков "нахально", как сам он выразился, причислил себя (благодаря бабушке-грузинке) к тем людям, для которых обе страны – Россия и Грузия – родные, и подчеркнул, что, несмотря на сложности, есть связи, которые невозможно разрушить. Посмотрев презентацию о том, как сегодня развивается Грузинская ФНКА, он не без удивления отметил, что и его ведомству есть чему поучиться у диаспоры.

Пришли на эту встречу и те, благодаря кому диаспора вновь обрела в Москве свой уголок – даже два: Андрей Березин, директор Дома народов России, в котором у ФНКА есть теперь собственная "штаб-квартира", и протоиерей Федор Кречетов, настоятель храма Георгия Победоносца в Грузинах, при котором началось обустройство грузинского культурного центра. Многих гостей столицы священник еще накануне удивил своим знанием грузинского языка и грузинского богослужения. А на общем заседании в подтверждение слов о неразрывных связях народов, он рассказал о своих поездках в город Лысково Нижегородской области, где до сих пор чтят память грузинских князей, которым село принадлежало когда-то.

Среди участников Форума как организации, история которых насчитывает уже десятки лет (например, в Екатеринбурге объединение существует с 1987 года), так и зарегистрированные буквально несколько месяцев назад (например, в Костроме). Старшие – делятся опытом, новички – приходят со свежими силами и взглядами.

Майя Хухунашвили, возглавляющая национально-культурную автономию грузин Казани "Сиони" с 2005 года, рассказала, как в республике активно и успешно ведется работа со всеми национальностями, проживающими в Татарстане (свыше 173). Руководитель карельского Общества грузинской культуры Назиброла Чичуа пригласила всех присутствующих приехать в Петрозаводск на масштабное празднование 25-летия организации.

Courtesy of Aleksandra Obolonkova Форум грузинской диаспоры России прошел в Москве

Председатель грузинской НКА Сочи Владимир Гегечкори рассказал, что, хотя организация молодая (всего 4 года), она активно участвует в общественной жизни города, а в ноябре в Олимпийском парке планирует даже проведение пятидневной "Георгиады" ("Грузинской Олимпиады"). В качестве забавного подтверждения, что за четыре года сделано немало, а интерес огромный, он привел пример своей русской помощницы-секретаря: теперь ему приходится предупреждать своих посетителей, что при ней нельзя секретничать на грузинском языке.

Те же делегаты, у которых пока нет возможности "похвастаться" какими-то достижениями в диаспорной работе, получили мотивирующий заряд: "Сегодня уезжаю, - признался один из них, - а завтра с утра у себя в регионе начинаю собирать своих соотечественников".

Поддержать коллег пришли также представители других народов, проживающих в России. Сопредседатель Федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев в начале своего выступления даже немного рассказал о себе по-грузински. Представители автономии лезгин отметили, что уровень работы с национальными меньшинствами высокий как в России, так и в Грузии, и грузины "вправе гордиться обеими своими родинами".

Несколько слов сказал даже представитель корейской диаспоры России, подчеркнувший, что, несмотря на отдаленность двух народов, у них есть много общего (например, горный климат, который заставляет много трудиться и рождает особые качества характера, а также, наверное, любовь к лобио, сациви и чахохбили, которые сам он попробовал еще в студенчестве).

"Я не уверен, что в Тбилиси есть столько грузинских ресторанов, сколько в Москве", - пошутил представитель Федерального агентства по делам национальностей Алик Микаелян. В своем выступлении он вспомнил как в Джавахети, где прошло его детство, он никогда не видел закрытых дверей – люди не боялись друг друга. Такими же открытыми, по его мнению, долгие годы были межнациональные отношения и никто не видел никаких угроз. И какие бы конфликты ни возникали, "генетическая память" поможет справиться с ними и "все вернется на круги своя".

Основной целью Форума, по словам руководителя Грузинской ФНКА Давида Цецхладзе, было общение, возможность представителям диаспоры из разных уголков России познакомиться друг с другом в официальной и неформальной обстановке. По итогам Съезда будет составлена резолюция. Но главное, каждый участник уже почувствовал: то, что он делает – часто не без труда, преодолевая сложности, жертвуя свободным временем и общением с семьей, – нужно и что он не один.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.